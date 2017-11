Ukrayna rusiyalı sahibkar Konstantin Malofeyevi beynəlxalq axtarışa verib. APA-nın “Ukrainskaya pravda”ya istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə Ukrayna Milli Polisinin Baş İstintaq İdarəsinin rəisi Vitali Nevqada deputat Sergey Leşenkonun sorğusuna cavabında deyilir.

Məlumata görə, sahibkar Donbasda separatçıları maliyyələşdirməkdə şübhəli bilinir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.