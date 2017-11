Noyabrın 25-də "Bitcoin"in məzənnəsi növbəti tarixi maksimuma çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda Coindesk elektron birjasının nəticələri bildirir.

Kriptovalyutanın dəyəri hərraclar zamanı 8,7 min dollara qədər qalxıb.

Qeyd edək ki, "Bitcoin" ən aşağı həddə - 5,857 min dollara noyabrın 12-də çatıb.

