"Fənərbaxça"nın futbolçusu İsmayıl Köybaşı sevgilisi ilə gecə gəzintisində görüntülənib.

Axşam.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, romantik şam yeməyindən sonra cütlük media nümayəndələrinin suallarını cavablandırıb.

Köybaşı əlini sevgilisinin çiyninə qoyaraq, "Heç olmasa belə çəkin" deyə, zarafat edib. Sevgilisinin adını soruşan media nümayəndələrinin suallarını cavabsız qoyan futbolçu "Evlənməyi planlaşdırırq" deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.