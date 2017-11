Ağstafada qəza: 2 maşın toqquşdu

Bakı-Qazax avtomobil yolunun Ağstafa rayonunun Dağ Kəsəmən kəndi ərazisindən keçən hissəsində qəza baş verib və iki nəfər xəsarət alıb.

Publika.az xəbər verir ki, hadisə zamanı xəsarət alanlar - Ağstafa rayon Dağ Kəsəmən kənd sakini, 1991-ci il təvəllüdlü Salahov Kamran Şirzad oğlu və həmkəndlisi, 1985-ci il təvəllüdlü Namazov Vaqif Abbas oğludur. Daha bir yaralıya isə ambulator yardım göstərilib.

Yaralılardan K.Salahovun vəziyyəti ağır, digər yaralının vəziyyəti isə qənaətbəxşdir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

