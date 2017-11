Puçdemon seçkiqabağı kampaniyaya start verdi

Kataloniya hökumətinin sabiq rəhbəri Karles Puçdemon seçkiqabağı kampaniyaya start verib. APA-nın “RİA Novosti”yə istinadən verdiyi xəbərə görə, Belçikanın Brüqqe şəhərində oteldə müvəqqəti yerləşən K.Puçdemon bildirib.

“Biz, kataloniyalılar müstəqil dövlət olmaq bacarığı və iradəsinə malik olduğumuzu dünyaya nümayiş etdirdik. Və biz bunu dekabrın 21-də ratifikasiya etməliyik”, - deyə o bildirib.

O, partiyaları pərakəndəlikdə ittiham edərək, qeyd edib ki, hazırkı vəziyyət “siyasi partiyaların yox, Kataloniyanın məqamıdır”.

