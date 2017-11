Bakı. 26 noyabr. REPORT.AZ/ Qazaxıstanda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

"Report"un yerli mətbuata istinadən məlumatına görə, hadisə ölkənin qərbində, Janaozen şəhəri yaxınlığında qeydə alınıb.

Belə ki, Tenqe qəsəbəsində "QAZel" markalı avtomobil dəmiryolunda teplovozla toqquşub. Prokurorluğun məlumatına görə, hadisə nəticəsində 9 nəfər ölüb.

Qəza zamanı daha 27 nəfər yaralanıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.