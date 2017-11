Viktoriya Bekhem sosial şəbəkədə paylaşdığı fotosuna görə tənqid olunub.

Axşam.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Bekhemin geyindiyi hinduşka tükləri ilə bəzədilən paltarı ələ salınıb.

Məşhur modelyer öz kolleksiyasından olan libasla fotosunu İnstaqram səhifəsində paylaşıb. Viktoriya şəklin bəzi yerlərini fotoşop etdiyini gizlətməyib.

Bekhem məşhur ulduz Şükran Günü üçün hazırladığı paltara görə izləyicilərinin tənqidi ilə qarşılaşıb.

