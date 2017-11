Bakı. 26 noyabr. REPORT.AZ/ Göyərtəsində ABŞ-ın Hərbi Dəniz Qüvvələrinin 11 hərbçisinin olduğu təyyarə Filippin dənizinə düşüb.

"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Associated Press" xəbər verib.

Xəbərdə bildirilir ki, "C-2A "Greyhound" nəqliyyat təyyarəsi qəza zamanı "Ronald Reyqan" adına təyyarə daşıyan gəmi istiqamətində uçurmuş. Hadisə zamanı heyət üzvündən 8-i xilas edilib. Daha 3 dənizçi həlak olub.

ABŞ-ın Hərbi Dəniz Qüvvələrində hadisənin səbəbləri araşdırılır.



