Türkiyənin Uludağ ərazisində qış istirahətinə gələn xanım turistlər qeyri-adi hərəkətləri ilə təəccübə səbəb olublar.

Teleqraf.com xarici mediaya istinadla xəbər verir ki, soyuq diyar olan Uzaq Şərqdən gəlmiş həmin qadınlar mənfi 10 dərəcə şaxta şəraitində açıq havadakı hovuza giriblər.

Onların qarlı havada fotoları görənləri heyrətləndirib.

