Fransada miqrant avtomobili polisin üzərinə sürüb

Bakı. 26 noyabr. REPORT.AZ/ Fransanın şimalındakı Kale şəhərində içərisində miqranların olduğu avtomobil polis əməkdaşlarının üzərinə sürülüb.

"Report" RİA "Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində bir polis əməkdaşı xəsarət alıb.

Məlumata görə, post-patrul əməkdaşları avtomobildə yoxlanış keçirmək istəyərkən sürücü nəqliyyat vasitəsini onların üzərinə sürüb. Avtomobilin içində 6 İraq və 3 Əfqanıstan vətəndaşı olub. Onların Böyük Britaniyaya üz tutduğu bildirilir.

"Le Figaro" isə insident zamanı 1 nəfərin yox, 6 nəfərin xəsarət aldığını xəbər verib..

Kale liman şəhərində Böyük Britaniyaya üz tutan miqrantların ən böyük çadır düşərgəsi yerləşib. Fransanın hakimiyyət orqanları şəhərçiyin ötən il dağıdıldığını desələr də, miqranların Kaleyə axını indiyədək davam edir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.