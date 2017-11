Bakı. 26 noyabr. REPORT.AZ/ Çində partlayış olub.

"Report"un məlumatına görə, bu barədə "CGTN" telekanalı xəbər verib.

Xəbərdə bildirilir ki, hadisə ölkənin şərqində, Çjeçzyan vilayətində, Ninbo şəhərində baş verib.

İlkin məlumata görə, partlayış nəticəsində ölənlər və yaralananlar var. Hadisə yerində yanğınsöndürənlər və fövqəladə xidmətlərin əməkdaşları işləyir.

Partlayışın səbəbləri araşdırılır.







