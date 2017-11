Bu gün Tbilisi İdman Sarayında “Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsi 2017” keçiriləcək. APA-nın xəbərinə görə, sayca 15-ci beynəlxalq mahnı müsabiqəsi Gürcüstanda ilk dəfə keçiriləcək. Müsabiqə “Parlaq işıqlan” sloqanı ilə keçirilir.

Qeyd edək ki, 2016-cı ildə Uşaq “Avroviziya”sının qalibi “Günəş mahnısı ilə Gürcüstandan 10 yaşlı Məryəm Mamadaşvili olub.

Gürcüstan 3 dəfə Uşaq “Avroviziya”sının qalibi olub. Bu dəfə bu ölkəni səhnədə “Qəlbin səsi” mahnısı ilə 12 yaşı Qriqol Kipşidze təmsil edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.