Qazaxıstanda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

"Report"un məlumatına görə, hadisə ölkənin qərbində, Janaozen şəhəri yaxınlığında qeydə alınıb.

Belə ki, Tenqe qəsəbəsində "QAZel" markalı avtomobil dəmiryolunda teplovozla toqquşub. Prokurorluğun məlumatına görə, hadisə nəticəsində 9 nəfər ölüb.

Qəza zamanı daha 27 nəfər yaralanıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib.

