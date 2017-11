Zimbabvenin sabiq prezidenti Robert Muqabeyə ömrünün sonunadək hər ay təxminən 150 min dollar alacaq.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu haqda Guardian qəzeti xəbər verib.

Nəşrin məlumatına görə, prezident postundan getmək sazişində Muqabeyə hüquqi immunitet nəzərdə tutulub, həmçinin Muqabe pul ödənişləri ilə təmin ediləcək. Xüsusilə, sabiq prezident dərhal 5 milyon dollar alacaq.

Hesablamalara görə, Muqabe 10 milyon dollara qədər pul ala bilər.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.