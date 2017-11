Bakı şəhərinin Binəqədi rayonunda mağazanın dam örtüyünün yanar konstruksiyaları 2 m2 sahədə və kondisioner yanıb.

Metbuat.az-ən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin saytına istinadən verdiyi məlumata görə, yüksək temperaturdan lambirindən ibarət tavan 5 m2 sahədə əriyib.

Mağazanın qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub.

Yanğın yanğınsöndürənlər tərəfindən söndürülüb.

