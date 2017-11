Piyadanı vuraraq öldürən sürücü saxlanıldı

Bakı-Qazax avtomobil yolunda piyadanın ölümünə səbəb olan sürücü saxlanılıb.

Milli.Az report.az-a istinadən bildirir ki, Bakı-Qazax avtomobil yolunun Ağdaş rayon Ləki kənd ərazisindən keçən hissəsində 50-55 yaşlı kişi piyada, Gürcüstan respublikası Marneuli şəhər Aşağı Karal kənd sakini, 1982-ci il təvəllüdlü Samir Xudayar oğlu Rəhimovun idarə etdiyi "Mercedes-Benz Vito" markalı avtomobil tərəfindən vurulub. Piyada hadisə yerində dünyasını dəyişib. Sürücü isə polis tərəfindən saxlanılıb. Hazırda ölən piyadanın kimliyi araşdırılır.

Faktla bağlı cinayət işi açılıb, istintaq aparılır.

Milli.Az

