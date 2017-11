Qazaxıstanın Janaozen şəhərində “QAZel” markalı mikroavtobusun teplovozla toqquşması nəticəsində 9 nəfər ölüb.

Publika.az “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə prokurorluğun məlumatında bildirilir.

Tenge qəsəbəsi ərazisində dəmiryolu keçidində baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində həmçinin 27 nəfər xəsarət alıb.

