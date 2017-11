Hondurasda prezident və parlament seçkiləri keçirilir

Bu gün Hondurasda prezident, parlament və bələdiyyə seçkiləri keçirilir.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, prezident postu uğrunda 9 namizəd mübarizə aparsa da, onlardan 3-nün - Milli Partiyanın namizədi olan hazırkı prezident Xuan Orlando Ernandes, Müxalifət Alyansının namizədi Salvador Nasralla və Liberal Partiyanın namizədi Luis Selayyanın şansı daha yüksək qiymətləndirilir.

Honduras Konstitusiyası bir şəxsin ardıcıl iki dəfə prezident seçilməsini qadağan edir. Buna baxmayaraq, 2016-cı ilin dekabrında Honduras Ali Məhkəməsi hazırkı prezident X. O. Ernandesin namizədliyini irəli sürməyə icazə verib. Məhkəmə Milli Partiyadan iki təşəbbüs qrupunun hazırkı prezidentin namizədliyini irəli sürməsini qanuni sayıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.