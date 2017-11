Murad Bozun münsif kürsüsündə oturduğu "O səs Türkiyə" heyətinə bu il yeni daxil olan Yıldız Tilbeyə söz atıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, müğənni "Yıldız Tilbe ilə yola getməzsiniz" deyənlərə cavab verib. O, "Münasibətimiz çox yaxşıdır" deyib və Tilbeyə mesaj göndərib.

Murad "Yeni albomum üçün bir mahnı versə, münasibətlərimiz daha da yaxşı olacaq" sözlərini söyləyib.

Milli.Az

