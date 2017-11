Bakı. 26 noyabr. REPORT.AZ/ Brüssel şəhərində keçirilən iğtişaşlar zamanı 71 etirazçı saxlanılıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə hüquq-mühafizə orqanlarına istinadən "Le Soir" qəzeti yazıb.

Bildirilir ki, iğtişaş iştirakçıları Liviyadan olan miqrantlara dəstək mitinqinə toplaşıblar.

Bundan əvvəl 20 nəfərin saxlanması barədə məlumat verilirdi.



