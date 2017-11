Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Səudiyyə Ərəbistanı kralı Salman bin Əbdül Əziz əs-Səudla telefon danışığı aparıb.

Milli.Az modern.az-a istinadən bildirir ki, Türkiyənin Prezident Administrasiyasındakı mənbələrdən, söhbət zamanı ikitərəfli münasibətlərlə yanaşı regionda vəziyyət, xüsusilə də Suriya münaqişəsi müzakirə olunduğu barədə məlumat verilib.



Ərdoğan Səudiyyə kralını Soçidə prezidentlərin üçtərəfli görüşünün yekunları və Astana prosesi barədə məlumatlandırıb.

Milli.Az

