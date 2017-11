Azarkeş oyunun ehtiyat hakiminə çevrildi - FOTO

İngiltərənin Championship Liqasında baş tutan "Norwich City" - "Preston" (1:1) matçında maraqlı hadisə olub.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, meydan sahiblərinin azarkeşi 4-cü hakimin funksiyalarıını yerinə yetirib. Oyun zamanı yan xətt hakimi Mark Cons zədələnib. Onu ehtiyat hakim Endi Devis əvəzləyib. "Norwich City"nin azarkeşi Devid Tornhill isə Devisin yerinə keçərək matçın yarımçıq dayandırılmasının qarşısını alıb. Tornhill yerli futbol oyunlarını referi kimi idarə edib. Onun 4-cü hakim kimi ilk işi görüşün əsas vaxtına 10 dəqiqə əlavə olunduğunu elektron lövhədə göstərmək olub. Tornhill 1982-ci ildən "Norwich" azarkeşidir.

Milli.Az

