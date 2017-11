Ötən gecə Rusiyanın Krasnodar vilayətinin Armavir şəhərində restoranda atışma olub.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, atışma nəticəsində Rusiya Qvardiyasının əməkdaşı da daxil olmaqla, 3 nəfər ölüb.

Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Atışmanın səbəbi hələ məlum deyil.

Milli.Az

