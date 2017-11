Bakı. 26 noyabr. REPORT.AZ/ Bitkoinin məzənnəsi növbəti tarixi maksimumuna çatıb.

“Report” xəbər verir ki, "Coindesk" elektron birjasında hərraclar zamanı kriptovalyutanın qiyməti Bakı vaxtı ilə 11.20-yə olan vəziyyətə görə, 9023,57 dollara qədər yüksəlib.

Bitkoinin qiyməti gün ərzində 9043,21-8757,37 dollar arasında dəyişəcək.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.