Bu gün Hacıqabul rayonunda yanğın olub. Lent.az Fövqəladə Hallar Nazirliyinin saytına isitnadən xəbər verir ki, Talış kəndində ümumi sahəsi 24 m2 olan dəmir vaqonun taxta üzlüyü və içərisində olan əşyalar yanıb. Digər vaqonlar yanğından mühafizə olunub.

Yanğın yanğınsöndürənlər tərəfindən söndürülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.