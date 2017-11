Bu gün Hacıqabul rayonu, Talış kəndində ümumi sahəsi 24 m2 olan dəmir yolu vaqonunun taxta üzlüyü və içərisində olan əşyalar yanıb.

Metbuat.az-ın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin saytına istinadən verdiyi məlumata görə, digər vaqonlar yanğından mühafizə olunub.

Yanğın yanğınsöndürənlər tərəfindən söndürülüb.

