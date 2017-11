"Boko Haram" təşkilatı Nigeriyanın Maqumeri şəhərini ələ keçirib.

Publika.az xəbər verir ki, məlumatı yerli sakinlərə istinadən "Reuters" yayıb.

Məlumata görə, şəhər əhalisi yaxınlıqda meşəyə sığınıb.

Hələlik hərbi qurumlar məlumatı təsdiqləməyiblər.

"Boko Haram" Nigeriya, Çad və Kamerunda fəaliyyət göstərir.

