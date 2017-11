İranın Xəzər dənizindəki hərbi dəniz donanması dekabrın 21-dək raket buraxılışı həyata keçirə biləcək yeni gəmi ilə təchiz olunacaq.

APA-nın Fars agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu İranın Şimal Dəniz Qüvvələrinin komandanı Əhməd Reza Bakeri bəyan edib.

Ə. R. Bakeri donanmaya yeni döyüş gəmisinin də veriləcəyini bildirib.

