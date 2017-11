Rusiyanın Nazran şəhərində "M-1 Challenge 86" qaydasız döyüş turniri təşkil edilib.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, ağır çəkidə Azərbaycan təmsilçisi Zaur Hacibabayevlə Rusiya təmsilçisi Nikolay Savilov qarşılaşıb.

Döyüş Z. Babayevin birinci raunda Z. Babayevin qələbəsi ilə başa çatıb. N. Savilov birinci zərbədən sonra ayağa qalxsa da, başına endirilən ikinci zərbədən sonra nokauta düşüb və hakim döyüşü dayandırıb.

Milli.Az

