Yaponiya Ayın tədqiq edilməsində NASA ilə əməkdaşlıq etməyi planlaşdırır.

APA-nın məlumatına görə, bu barədə “Yomiuru” portalı məlumat yayıb.

Yaponiya Ay yaxınlığında “Deep Space Gateway” stansiyasının yaradılması layihəsində iştirak etmək niyyətindədir. Bu stansiyanın Ayın orbitinə 2024-2016-cı illərdə buraxılması nəzərdə tutulub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.