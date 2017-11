Almaniyanın Kuksxafen şəhərində avtomobil piyadaların üzərinə sürülüb.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 6 nəfər xəsarət alıb.

Polisin ilkin rəyinə əsasən hadisə qəsdən törədilib.

Milli.Az

