Pakistanda etirazlar davam edir: 6 nəfər öldü

Pakistanda hüquq-mühafizə orqanları ilə islamçı fəallar arasında toqquşmalar davam edir.

Axar.az xəbər verir ki, toqquşma nəticəsində indiyə qədər 6 nəfər həlak olub, yaralananların sayı 120-yə çatıb. Bunların 80 nəfərinin polis olduğu bildirilib.

Qeyd edək ki, ölkədə gərginlik millət vəkilliyinə namizədlərin imzaladığı mətndə “And içirəm ki, Hz.Məhəmməd son peyğəmbərdir” ifadəsinin “İnanıram ki, Hz.Məhəmməd son peyğəmbərdir” ifadəsi ilə əvəz edilməsindən sonra yaranıb.

Pakistan Daxili İşlər Nazirliyi artıq seçki ilə bağlı qanun dəyişikliyinə etiraz edən "Ləbbeyk, ya Rəsulallah" Hərəkatının üzvlərinə qarşı ordunu köməyə çağırıb.

