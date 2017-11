İspaniyada gecə klubunun döşəməsi uçdu - YARALILAR VAR

İspaniyanın Tenerife adasındakı gecə klubunda döşəmənin uçması nəticəsində 22 nəfər xəsarət alıb.

Milli.Az report.az-a istinadən bildirir ki, bu barədə fövqəladə hallar xidmətlərinə istinadən "El Periodico" nəşri məlumat yayıb.

Bildirilir ki, hadisə bazar gününə keçən gecə, noyabrın 26-da, Adexe şəhərində baş verib.

Nəşr yazır ki, döşəmə 4 kvadratmetr sahədə çöküb, insanlar bir mərtəbə hündürlükdən yerə düşüb.

İki nəfər ciddi, digərləri isə bədənin aşağı ətraflarından sınıq və əzik xəsarətləri alıblar.

Milli.Az

