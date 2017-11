Ronaldu sevgilisi ilə romantik şam yeməyində - FOTO

Futbolçu Kriştianu Ronaldu sevgilisi Corcina Rodriqezlə romantik şam yeməyinə gedib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, bu haqda Ronaldu İnstagram-da foto paylaşaraq məlumat verib.

116 milyon izləyicisi olan Kriştianu hesabında yerləşdirdiyi şəklə "Şəhərin ən yaxşı məkanında sevdiyim insanla" qeydini yazıb.

Qeyd edək ki, cütlüyün bu yaxınlarda Alana Martina adlı bir qızı dünyaya gəlib. Bundan başqa Ronaldunun surroqat ana vasitəsilə doğulmuş 7 yaşlı oğlu, Eva və Mateo adlı əkizləri var.

Milli.Az

