2017-ci ilin ən yaxşı smartfonları

"Tech Radar" portalının ekspertləri 2017-ci ilin ən yaxşı 15 smartfonunun siyahısını tərtib edib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, siyahıya Samsung Galaxy S8 smartfonu başçılıq edir.

İlk üçlüyə həmçinin Samsung Galaxy S8 Plus və Google Pixel 2 daxil ola bilib. "Apple" şirkətinin smartfonları yalnız 4 və 8-ci yerdə qərarlaşa biliblər. Bunlar müvafiq olaraq iPhone X və iPhone 8 Plus-dır.

İlk onluqda həmçinin Huawei Mate 10 Pro, Samsung Galaxy Note 8, LG V30, LG G6 и OnePlus 5T smartfonları yer alıb.

