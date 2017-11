Bəzi insanlar yuxuda gördükləri nurani ağsaqqal kişiyə Qaraçuxa deyirlər.

Milli.Az zikr.az-a istinadən bildirir ki, bəzən yuxuda gələcəkdə baş verəcək şeylər haqda danışır və ya nəyisə etməyi məsləhət görür. Adətən bu yuxular şeytandandır. Belə hallardan qorunmaq üçün yatmazdan qabaq zikrlər oxumaq lazımdır.

