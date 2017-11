Ölən körpə sağ olan insanları görürmü?

Peyğəmbər (Allahın ona və ailəsinə salavatı və salamı olsun) demişdir: "Uca Allah buyurur: "Mən mömin qulumun sevdiyi yaxın adamının canını alsam, sonra o buna (səbir edib axirətdə əvəzini alaca­ğına) ümid edərsə, Mənim ona verəcəyim mükafat ancaq Cənnət olar". (əl-Buxari, 5944). Quran və səhih hədislərə görə ölülər qəbir həyatına köçdükdən sonra dünya ilə əlaqələri kəsilir və dünyadakı insanları eşidib görmürlər.

Milli.Az zikr.az-a istinadən bildirir ki, Uca Allah buyurur: "Dirilərlə ölülər eyni deyillər! Şübhəsiz ki, Allah dilədiyinə eşitdirər. Sən isə (ya Peyğəmbər!) qəbirlərdə olanlara eşitdirən deyilsən!" (Fatir, 22). "Sözsüz ki, sən nə ölülərə (haqqı) eşitdirə bilərsən, nə də dönüb gedən karlara çağırışı çatdıra bilərsən". (ən-Nəml, 80). Qəbirdə üşümək, darıxmaq, diriləri ziyarətə gəlmək, incimək, körpənin mələk olması və digər əsası olmayan şeylərə inanmaq düz deyil. Ölən üçün şiddətli şəkildə ağlamaq da olmaz. Peyğəmbər (salləllahu aleyhi və səlləm) buyurmuşdur: "Kimin üçün vay-şivən salıb ağlasalar, buna görə ona əzab verilər". (əl-Bu­xari, 1291).

