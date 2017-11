Nəhayət 100 milyardı olan milyarder var

Amazon şirkətinin təsisçisi Jeff Bezos bütün Qərb dünyasında böyük satış günü sayılan Qara Cümə ərəfəsində 2, 4 milyard dollar qazanaraq dünyanın ən yeni və yeganə 100 milyard dollarlı milyarderinə çevrilib.

Onun sərvətinin belə sürətli artımına təkan verən internet ticarətçisi olan şirkətin səhm qiymətlərinin artacağına ümidlər olub.

Həmin gün bütün dünyada baş verən alverin 18, 4 faizi internet alış-verişinin payına düşüb.

Ümumiyyətlə isə cənab Bezosun sərvəti bu ilin əvvəllərindən 32, 6 milyard dollar artmışdı. Qara Cümə ərəfəsindəkı 2, 4 milyard dollarlıq artım onu dünyanın ən varlı adamına çevirib.

Ondan əvvəl Bill Gates-in sərvəti 1996-cı ildə 100 milyard dolları keçmişdi. O vaxt Microsoft şirkətinin səhmləri sürətlə bahalaşmışdı.

Gates-in hazırkı sərvəti 86, 8 milyard dollardır, amma təhlilçilər deyirlər ki, əgər o Microsoft-dakı səhmlərinin 700 milyon dollarını və 2, 9 milyard dollar nəqd pulu xeyriryəyə verməsəydi, indi sərvəti 150 milyard dollar ola bilərdi.

Bezos indiyədək öz sərvətindən heç kimə verməyib, amma o iyun ayında yazdığı tvitdə bu barədə düşündüyünü və yaxşı ideyalar gözlədiyini bildirmişdi.

Onun 220 min izləyicisindən dərhal 22 min like alınmışdı. Bundan başqa daha 50 min postda pullaırn necə xərclənməli olduğuna dair təkliflər vardı.

Amma bugünədək Amazon şirkətinin təsisçisi sərvətindən harasa xərclədiyi barədə məlumat verməyib.

Cənab Bezos Amazon şirkətini 22 il əvvəl, New York-dakı sərvət fondu meneceri vəzifəsini tərk etdikədn sonra, özünün Sietldəki evinin zirzəmisində yaratmışdı.

Amazon hazırda dünyanın ən aparıcı internet satışçılarındandır və CNN-nin məlumatına görə aprel ayında şirkətin 430 milyard dollar dəyərində olduğu bildirilib.

