ABŞ-ın Milli Basketbol Assosiasiyasının (NBA) "YUta Cazz" klubunun mərkəz oyunçusu Ceff Uitni komandadan kənarlaşdırılır.

Milli.Az TMZ-yə istinadən bildirir ki, səbəb 27 yaşlı basketbolçunun artıq sabiq sevgilisi Kennedi Sammersə qarşı zorakılıq tətbiq etməsi iddiaları ilə bağlıdır. Manhetten-Biç polis olayla bağlı araşdırma aparır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.