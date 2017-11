İngiltərə Premyer Liqasında XIII turun oyunları davam edir.



Metbuat.az xəbər verir ki, turun maraqla gözlənilən qarşılaşmasında "Burnley" doğma meydanında "Arsenal" komandasını qəbul edib. Əsas vaxtada qapılara qol vurulmayıb. Əlavə olunmuş son dəqiqədə fərqlənməyi bacaran qonaqlar meydandan 0:1 hesablı qələbə ilə ayrılıblar.

Matçda vurulan qolu təqdim edirik:

Sərdar Məmmədov / Metbuat.az



