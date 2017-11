Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən “Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsi 2017”nin qalibi məlum olub.

APA-nın Gürcüstan bürosunun məlumatına əsasən, Rusiyanı müsabiqədə təmsil edən Polina Boquseviç “Wings” mahnısı ilə 188 səslə birinci yeri tutub.

Müsabiqədə ümumilikdə 16 ölkə - Gürcüstan, Rusiya, Avstraliya, Albaniya, Ermənistan, Belarus, İrlandiya, İtaliya, Kipr, Makedoniya, Malta, Niderland, Polşa, Portuqaliya, Serbiya və Ukrayna təmsilçiləri mübarizə aparıb.

