İspaniyada gecə klubunun döşəməsi uçdu: 40 yaralı var - VİDEO - FOTO

İspaniyanın Tenerife adasında gecə klubunda döşəmənin çökməsi nəticəsində xəsarət alanların sayı 40 nəfərə çatıb.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bundan əvvəl 22 nəfərin yaralandığı bildirilirdi.

İnsident Adexe şəhərində yerləşən "Butterfly Disco Pub" gecə klubunda qeydə alınıb. Döşəmənin çökməsi nəticəsində onlarla insan binanın zirzəmisinə düşüb. Xəsarət alanlar arasında Fransa, Belçika, Rumıniya və digər xarici vətəndaşların olduğu bildirilir.

