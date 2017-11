Azərbaycan alimləri yeni ulduzla bağlı - Araşdırmalar aparırlar

Azərbaycan alimləri avropalı həmkarları ilə birlikdə Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasında 3 ay əvvəl partlamış yeni ulduzun spektral müşahidələrini həyata keçirməyə başlayıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu rəsədxananın elmi işlər üzrə direktor müavini, fizika üzrə fəlsəfə doktoru Xıdır Mikayılov bildirib.

Onun sözlərinə görə, Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının əvvəki aparatları beynəlxalq miqyasda tədqiqatlara qoşulmağa imkan vermirdi. Lakin hazırda mövcud olan müasir avadanlıqlar buna şərait yaradır:

“Dünyada göy sferasını monitorinq edən xüsusi qrup var. Onların çəkdiyi şəkillərin analizi əsasında məlum olub ki, qalxan bürcündə yeni parlaq obyekt əmələ gəlib, yeni ulduz aşkarlanıb. "Nova" adlanan bu ulduz çox zəif olub, bu yaxınlarda o, parlaqlığını 100 dəfədən çox artırıb. Araşdırmalarımızı ulduz “sakitləşənə” - əvvəlki vəziyyətinə qayıdana qədər davam etdirəcəyik. Bu ulduz 1 ay müddətində 2 dəfə partlayıb. Bu baxımdan həmin obyekt xüsusi maraq kəsb edir. Buna görə də onun spektral müşahidələrini intensiv davam etdirəcəyik”.//Trend

