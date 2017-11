İndoneziyanın Bali adasında Aqunq vulkanının püskürməsi nəticəsində 24 min insan təxliyə edilib.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə CNN xəbər verib.



Əhalinin 224 yaşayış məntəqəsindən evakuasiya olunduğu bildirilir. Məlumata əsasən, Aqunq vulkanı 7,5 km hündürlüyə kül püskürüb.

