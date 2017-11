Bolqarıstanda 4,2 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Avropa Aralıq dənizi Seysmoloji Xidmətinin məlumatında bildirilir.



Yeraltı təkanların episentri paytaxt Sofiyadan 84 km şərqdə, ocağı 20 km dərinlikdə yerləşib.



Dağıntı və zərərçəkənlər barədə məlumat daxil olmayıb.

Milli.Az

Milli.Az-ın ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.