İndoneziyanın Bali adasında Aqunq vulkanının püskürməsi nəticəsində 24 min insan təxliyə edilib.

Publika.az xəbər verir ki, əhalinin 224 yaşayış məntəqəsindən evakuasiya olunduğu bildirilir. Məlumata əsasən, Aqunq vulkanı 7,5 km hündürlüyə kül püskürüb.

