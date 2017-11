Rusiyanın xalq artisti Alla Puqaçova ötən həftə Maksim Qalkinlə kilsədə nikaha girib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, Allanın ikinci dəfə kilsədə nikaha girməsi sosial şəbəkədə qınanılıb. Onlar Puqaçovanın artıq bir dəfə - 1994-cü ildə Filipp Kirkorovla bunu etdiyini yazıblar.

Bu qınaqların qarşısını almaq üçün müğənni açıqlama yayıb. O, "Bunu uşaqlarım və Maksim üçün etdim. Maksim ilk dəfədir kilsədə toy edir. Onsuz da nikah göydə kəsilir" sözlərini deyib.

Milli.Az

