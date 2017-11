50-dən çox qanadlı raketlə təchiz olunmuş ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinə məxsus “Ceyms Uilyams” esminesi Qara dənizə daxil olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb.

Hərbi gəmi “Arleigh Burke” sinfindəndir və 56 ədəd “Tomaqavk” qanadlı raketləri ilə silahlanıb.

