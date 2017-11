Az insanın bildiyi, möhtəşəm saytlar - NƏHƏNG ARXİV

Aşağıdakı saytlara diqqətlə nəzər yetirin. Əminik ki, sizin də işinizə yarayacaq bir çox sayt kəşf edəcəksiniz.

Publika.az technote.az-a istinadən bildirir ki, bu məqaləni brauzerinizdə yadda saxlaya və ehtiyac olduğunda qeyd etdiyimiz saytları rahatlıqla tapa bilərsiniz.

https://app.prntscr.com/tr/download.html- ekran şəkli (screenshot) çəkmə vasitəsi, linux, mac & windows üçün

https://dictation.io/- səsli mesaj, not qeyd etmə servisi

http://zerodollarmovies.com/- youtube 'da uzun müddətli film, video tapmağına kömək edir.

http://www.screenr.com/- online olaraq ekran videosu çəkin.

http://goo.gl/- google link qısaltma servisi. ətraflı statistikaları göstərir.

http://unfurlr.com/- daxil olmaq istədiyiniz saytın içində zərərli link olub-olmadığına baxar

http://www.qlock.com/- google map istifadə edərək bir şəhərdə olan vaxt fərqini tapır.

http://copypastecharacter.com/- klaviaturada olmayan xüsusi simvollar kəşf edin.

http://www.iconfinder.com/- ən yüksək keyfiyyətdə ikonları tapın və istifadə edin.

http://www.office.com/-Office sənədləri üçün hazır şablonlar tapmaq istəyirsiniz? Bu saytdan istifadə edin.

http://www.followupthen.com/- özünüz üçün , gələcək tarixə bir e-mail göndərin.

http://virusscan.jotti.org/en- şübhəli faylları və ya e-maildəki əlavələri yoxlayın, virusları görün

http://wolframalpha.com/- ən düzgün cavabları verən axtarış şəbəkəsi. Apple tərəfindən də dəstəklənir.

http://www.printwhatyoulike.com/- web səhifələri yadda saxlayın. Mobil telefonda oxuyun.

http://e.ggtimer.com/- unudursunuz? Elə isə bu saytı yoxlayın.

http://www.pdfescape.com/- PDF editləmək üçün nə etməli olduğunu bilməyənlər üçün, online olaraq dəyişdirməyə kömək edir.

http://scr.im/- e-mail adresinizi online olaraq paylaşanlar üçün böyük kömək. Spam təhlükəsi yoxdur.

http://new.myfonts.com/whatthefont/- şəkildə hansı şriftin işlədildiyini tapır. Şəkli yükləyin və tapın.

http://www.livestream.com/- canlı yayın, paylaşın, izlənin. Düzdür, artıq Facebook Live, Periscope, Twitch var amma bunuda yadda saxlayın.

http://iwantmyname.com/- domen adı alacaqsınız? Hansı domenin boş olduğunu öyrənmək istəyənlər üçün tlds domen axtarış sistemi

http://www.homestyler.com/- evinizin içini yenidən dizayn etmək istəyirsiniz? Sizə kömək edəcəkdir. Yoxlanıldı.

http://hundredzeros.com/- ödənişsiz kindle kitabları oxumaq istəyənlər üçün faydalı servis.

http://www.technote.az/ - hər gün ziyarət etməli olduğunuz texnologiya portalı. Texnologiya barədə dəyişiklikləri öyrənin.

http://www.flightstats.com/- bir xəritədən təyyarələrin hara uçduğuna baxın.

http://www.polishmywriting.com/- qrammatika problem olanlara kömək edər. İngiliscə öyrənməkdə köməkçi olar.

http://marker.to/- saytlarda xoşunuza gələn cümlələri sarıyla rəngləyin və paylaşın.

http://typewith.me/-eyni fayl üzərində birdən çox insan ilə bir yerdə işləmənin həzzini hiss edin.

http://whichdateworks.com/- qrup planları yaradın və heçkim nə edəcəyini unutmasın. Sadə və gözəl.

http://everytimezone.com/- Adından da başa düşəcəyiniz kimi dünya saatlarını öyrənməyinizə kömək edər.

http://gtmetrix.com/- web proqramistlər üçün çox özəl bir sistem. Saytınızdakı problemləri tapın və düzəldin.

https://imo.im/- bir çox mesajlaşma servisləri bir arada.

http://kleki.com/- online sadə photoshop.

http://www.similarsites.com/- bəyəndiyiniz bir sayta oxşar tapmaq istəyirsinizsə bu tam olaraq sizin üçündür.

http://kuler.adobe.com/- ən çox istifadə edilən rənglər hansılardır? Ya da bir rəngin rgb kodu nədir? Hamısına cavab verir.

http://lmgtfy.com/- bir google axtarışını başqaları adına edin və paylaşın

http://www.midomi.com/- eşitdiyiniz amma adını bilmədiyiniz mahnıları tapmaq istəyirsiniz?

http://ge.tt/- birinə fayl göndərmənin ən sürətli yolu! Həqiqətən mükəmməldir.

http://www.privnote.com/- daha sonra oxumaq üçün qeydlər yazın.

http://downforeveryoneorjustme.com/- veb saytlarının vəziyyətini öyrənin. İşləyir mi? Yoxsa heç kim daxil ola bilmir mi?

http://www.whoishostingthis.com/- hansı sayt, hansı serverdədir, bilmək istəyənlər üçün.

http://disposablewebpage.com/- keçici veb sayt hazırlamaq istəyənlər üçün

https://www.aviary.com/- "adobe"un ödənişsiz şəkil editləmə saytı

http://www.urbandictionary.com/- şüar tapa bilməyənlərə kömək edir. İlham verir.

http://www.sxc.hu/index.html- ödənişsiz və yüksək keyfiyyətli şəkillər tapın

http://smarthost.az/- Azərbaycanda yerləşən serverlə ən sürətli hosting təklif edir

http://www.alertful.com/- önəmli hadisələri xatırladan lazımlı bir mənbə

http://www.picmonkey.com/-online şəkil redaktoru. Yoxlayın və görün.

http://www.sumopaint.com/app/- qat-qat şəkillərlə möhtəşəm görüntülər yaratmaq istəyənlər üçün

http://studio.stupeflix.com/- xoş xatirələrinizi bir video slaydshow ilə rəngləndirin.

http://safeweb.norton.com/- web saytları təhlükəsizcə gəzin.

https://teuxdeux.com/- hansı gün, nə iş görəcəyinizi planlaşdırın. To-do siyahılar ilə həyatınızı qaydasına salın.

https://www.youtube.com/tv/- YouTube-a tv ekranından baxmaq istəyirsiniz?

http://pancake.io/- dropbox hesabınızı istifadə edərək sadə vebsaytlar hazırlayın.

http://otixo.com/- cloud hesablarınızı tək bir yerdən idarə edin.

https://ifttt.com/- tək bir nöqtədən əmr verin. Mobil telefonunuzda, sosial şəbəkələrdə avtomatik işləyən planlar yaradın. İnternet həyatınızı sadələşdirmənin ən rahat yolu.

http://add0n.com/- brauzerlər üçün mükəmməl əlavələr. Youtube-u ən yüksək səviyyədə ziyarət edin, outlook, gmail, facebook, google+, icloud üçün bildirişlər alın, formları avtomatik doldurun.

https://lastpass.com/- artıq şifrələri ağlınızda saxlamağa son. 7 ildən çox müddətdir istifadə etdiyim bu xidmətdən hərkəs faydalanmalıdır. Yüksək səviyyəli təhlükəsizlik ilə şifrələriniz əmin əllərdədir.

http://keyboardtester.com/- işləməyən klavişləri tapmaq və test etmək üçün ideal vasitə

http://mysliderule.com/- hər hansı bir mövzuda online kurs tapın

http://bonanza.com/ - şəkillərinizdən arxa fonu silin.

http://cloudconvert.com/- online fayl çeviricisi. İstədyiniz şeyi, istədiyiniz şeyə çevirin.

http://forget.me/- Google-da unudulmaq hər kəsin haqqıdır, google axtarışlarından öz adınızı silin.

http://alternativeto.net/- bu proqrama alternativ olaraq nə məsləhət görərsən deyənlərə gəlsin

http://gifctrl.com/- gifləri tərs çevirin.

http://jog.fm/- qaçarkən, idman edərkən dinlənməlik musiqilər

http://50waystogetjob.com/- yaxşı bir iş tapmaq üçün etməli olduğunuz

http://rappad.co/- ona bir söz deyin, o sizə mahnı sözü yazsın

Yuxarıda adlarını çəkdiyim saytların hamısı brauzerimin yaddaşında yer alır. 95%-ə yaxınını istifadə edirəm və həqiqətən olmasa olmaz dediyim vasitələrdir.

