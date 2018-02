ABŞ-ın Nyu-York ştatının Midltaun şəhərində ticarət mərkəzində atışma baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, atışma nəticəsində ticarət mərkəzindəki insanlar təxliyə edilib.

Ölən və yaralananlar barədə məlumat yoxdur.

Günün qoroskopu - Xoşagələn hadisələr olacaq - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.